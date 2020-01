Video Wanda Nara, massaggio bollente brasiliano a lato B e gambe. Ma se la ride: orecchie finte e occhiali

Wanda Nara pubblica sul suo profilo Instagram il video del massaggio a lato B e gambe. "Ho appena finito il trattamento per corpo e viso da Sinara Beguin - scrive - per essere bellissima per il mio prossimo lavoro". E dopo la foto a fianco dell'estetista, esperta di salute e bellezza e diplomata in Brasile e Francia (così recita il suo profilo Instagram), nel suo studio di Parigi, ecco le immagini bollenti e al tempo spesso spiritose, visto che Wanda si presenta in reggiseno e lascia intravedere il suo lato b, ma al tempo stesso lei e Sinara si "applicano" orecchie da orsacchiotto e occhiali. Infine la foto "senza trucco", sempre rigorosamente in reggiseno, e i ringraziamenti: "Che bello incontrare a Parigi un'amica come te".

