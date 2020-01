Video Belen Rodriguez, sauna ghiacciata a 185 gradi sotto zero. Le immagini sono da brividi

Seduta di criosauna per Belen Rodriguez, dopo un intenso allenamento agli ordini della sua personal trainer, Ioana Dunica. La showgirl, modella e presentatrice si infila nel cilindro di acciaio per la sauna di ghiaccio. Questo, infatti, è una criosauna, evoluzione dei bagni di ghiaccio, utilizzati già decenni fa. Una pratica che sembra in grado di aiutare a superare la fatica, di consentire di guarire da dolori cronici, aiutare a combattere l'osteoporosi, l'asma e il calo del desiderio sessuale. La criosauna viene somministrata all'interno di grandi cilindri di acciaio dove ci si siede lasciando fuori soltanto la testa, si viene avvolti da una nube di gas e la temperatura scende notevolmente, in alcuni casi addirittura fino a 185 gradi sotto lo zero, come nel caso di Belen Rodriguez. Ovviamente il tutto dura pochissimi minuti. Negli ultimi anni la pratica è sempre più diffusa, soprattutto tra gli sportivi professionisti. Il video di Belen finisce, come al solito, su Instagram.

