Video Ex on the beach, anteprima bollente. Tutti i protagonisti agli ordini della coppia Rodriguez-Moser

Questa sera, 22 gennaio, a partire dalle ore 21.50, prima puntata della seconda edizione di Ex on the beach. Il reality di Mtv sarà presentato da Cecilia Rodriguez, sorella di Belen, e dal suo fidanzato Ignazio Moser. Il programma sarà visibile sul canale Sky 130, ma può essere seguito anche in streaming su Now Tv e sui social attraverso l'hashtag #MTVEX. In una villa dell'Andalusia sette sigle giovani (quattro ragazze e tre maschi), belli e molto ormonati vivranno una vacanza di fuoco. Ma non mancheranno le sorprese e i colpi di scena. Dal mare, infatti, arriveranno ex fidanzate e ex fidanzati dei protagonisti, che avranno il ruolo dei guastafeste. L'anteprima del primo episodio promette scintille.

Questi tutti i protagonisti iniziali del reality: Fabiana Barra, Sasha Donatelli, Matteo Diamante, Daniele Tosto, Denise Rossi, Klea Marku, Lucrezia Borlini

