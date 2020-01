Video Ex on the beach, ecco chi è Fabiana Barra: "Sono viziata e capricciosa". Il suo motto a luci rosse

"Per me il sesso è molto importante. Se non faccio sesso per un paio di settimane, divento cattiva e rispondo male". A parlare è così è Fabiana Barra da Vicenza, 21 anni e tra le donne protagoniste della seconda edizione di Ex on the beach, programma MTV condotto da Cecilia Rodriguez e Ingazio Moser e in onda dal 22 gennaio. Fabiana si definisce una ragazza viziata e capricciosa: "Se va bene così, bene. Altrimenti grazie e arrivederci". Dice di amare la bella vita, ma non risponde quando le si chiede con quanti uomini è stata. Il suo motto: "Soldi e uccelli, finché ce ne sono prendeteli". Fabiana Barra è stata anche corteggiatrice di Uomini e Donne.

