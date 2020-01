Video Ex on the beach, ecco chi è Sasha Donatelli: "Le donne? Si conquistano con lo sguardo. Ecco il segreto"

"Il mio motto per eccellenza è lotta, resisti, raggiungi e conquisti". A dirlo è Sasha Donatelli ("Ma mi potete chiamare Luca"), uno dei protagonisti di Ex on the beach, reality in onda su MTV dal 22 gennaio e condotta da Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Sasha modello professionista, 27 anni, nato a Casalincontrada in provincia di Chieti. Aveva il sogno di diventare calciatore: l'ha dovuto abbandonare (nonostante l'esordio in serie C) a causa di una pubalgia cronica. Già protagonista di Uomini e Donne dove ha conosciuto Fabiana Monfrecola, frequentata per due mesi e mezzo, ora si tuffa nel programma MTV. "Amo guardare e sedurre attraverso lo sguardo. Le donne stanno molto bene quando stanno con me".

