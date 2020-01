Video Ex on the beach: "Mi annoiavo e ho iniziato a collezionare perizomi". Ecco chi è Matteo Diamante

Si chiama Matteo Diamante, ha trent'anni, il fuoco dentro e ancora tanta voglia di divertirsi nonostante le numerose donne che dice di aver avuto: almeno 300-400 a sentire lui. Vocalist, genovese, è uno dei protagonisti di Ex on the beach, il reality di MTV in onda dal 22 gennaio e condotto da Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Matteo non è uno che ci va leggero: "Siccome le ragazze italiane mi annoiavano - dice - collezionavo perizomi di straniere. Il migliore è stato di una finlandese che non dimenticherò mai". Diamante ha già partecipato a Uomini e Donne, programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, e a Take Me Out su Real Time.

Guarda anche Ecco chi è Lucrezia Borlini: "Conquisto con seno e simpatia"

Guarda anche Deinse Rossi, ecco chi è: "Il mio lato b è da sculacciare. Seno da 9"

Guarda anche Ecco Daniele Tosto: "Tutte le donne mi vogliono"

Guarda anche Ecco chi è Klea Marku: "Dentro ogni gatta morta..."

Guarda anche Fabiana Barra e il motto che fa scandalo

Guarda anche Sasha Donatelli e le donne prese con lo sguardo