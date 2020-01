Video Ex on the beach, ecco chi è Daniele Tosto: "Ho un problema con le donne, mi vogliono tutte"

Si chiama Daniele Tosto, ha 22 anni, arriva da Milano e dice di avere un problema con le donne: "Mi vogliono tutte". E' uno dei protagonisti della seconda edizione di Ex on the beach che andrà in onda su MTV a partire dal 22 gennaio, programma condotto dai fidanzatissimi Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Daniele, performer ed esibizionista, ama ballare davanti al pubblico con costumi studiati per l'occasione e assicura che sa far divertire le donne sia "dal punto di vista esterno che interno". Considera i suoi lunghi capelli una vera e propria arma di seduzione, ma la sua principale caratteristica per la conquista è un salto.

