Video Ex on the beach. Ecco chi è Denise Rossi: "Ho seno e viso da 9. Il lato b? Sculacciare per rassodare"

"Madre natura ha puntato sulla perfezione ed eccomi qua". Si chiama Denise Rossi, ha 22 anni, arriva da Grosseto, e sarà una delle protagoniste della seconda edizione di Ex on the beach, reality di MTV che sarà presentato da Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser e che inizierà il 22 gennaio. Di certo è una ragazza molto sicura, visti i voti che assegna al suo fisico: nove al seno, nove al viso. Il lato B? "Potrebbe essere più tonico - dice - ma a forza di sculacciate lo potrebbe diventare". Ancora: "I ragazzi? Sono loro che vengono da me. A letto non sono molto attiva: sto ferma a stella marina. Deve fare tutto lui assolutamente". E per finire una dichiarazione di guerra alle altre: "Prenderanno i miei scarti, sarà loro tutto ciò che non mi piace".

