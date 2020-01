Video Ex on the beach. "Gli uomini si conquistano con seno e simpatia". Ecco chi è Lucrezia Borlini

Si chiama Lucrezia Borlini, ha 23 anni, arriva da Milano e promette di essere dirompente nella seconda edizione di Ex on the beach, il reality di MTV condotto da Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Lucrezia si dice pronta a conquistare uomini, ma anche donne, che le piacciono ugualmente. "La mia serata tipo? Solitamente non me la ricordo perché non riesco a darmi limiti. O non bevo completamente oppure bevo fino alla morte". Lucrezia, fisico dirompente e zero peli sulla lingua, è convinta che per conquistare un uomo vadano usati il seno e la simpatia. "Le donne? Mi piacciono, non si sa mai nella vita".

