Video Ex on the beach, Lucrezia a seno nudo davanti alla sbalordita Cecilia Rodriguez. Stasera prima puntata

Cresce l'attesa per la seconda stagione di Ex on the beach Italia. Il reality sarà trasmesso su Mtv e condotto da Cecilia Rodriguez, sorella di Belen, e dal suo fidanzato Ignazio Moser. La prima puntata è in programma oggi, mercoledì 22 gennaio, alle ore 22.50, visibile sul canale Sky 130. Il programma può essere seguito anche in streaming su Now Tv, mentre sui social è possibile seguire l'hashtag #MTVEX. Sette single vengono fatti conoscere in una meravigliosa villa dell'Andalusia, ma devono fare i conti con i loro ex che arriveranno direttamente dal mare. Si annunciano colpi di scena a raffica, già iniziati a dire il vero durante la presentazione, quando una delle protagoniste, Lucrezia, è arrivata praticamente a seno nudo davanti alla sbalordita Cecilia Rodriguez.

