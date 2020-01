Video Elisabetta Canalis tenta con uno sport femminile, ma preferisce cazzotti e calci: sul ring fa paura

La splendida Elisabetta Canalis e il tentativo "di fare uno sport più femminile". La showgirl, modella e attrice italiana posta sul suo profilo Instagram (2,4 milioni di follower) il video di un suo allenamento. Esercizi a corpo libero durante una lezione collettiva in cui, a dire il vero, la bella Elisabetta non sembra trovarsi troppo a suo agio. Solitamente, infatti, la 42enne sarda preferisce un altro tipo di attività fisica: kickboxing o comunque sport di contatto e combattimento, come dimostra la seconda parte del video in cui Elisabbetta si allena sul ring senza esclusione di colpi. Con cazzotti e calci Canalis è davvero particolarmente brava: non certo il tipo con cui esagerare in una discussione.