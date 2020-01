Video Effusioni tra il cane di Alessia Marcuzzi e quello di Luca Vismara. Marina La Rosa, hula hoop di gamba

Marina La Rosa, protagonista della prima edizione del Grande Fratello, surclassa tutti con l'hula hoop in casa di Alessia Marcuzzi. Con il cerchio la presentatrice è brava, così come sua figlia Mia, ma Marina è una vera fuoriclasse, visto che riesce a gestire le rotazioni anche con una gamba. Lo fa davanti ad Alessia e a sua figlia, ma anche a Luca Vismara, cantante di Amici e terzo classificato a L'Isola dei famosi 2019. Ma la scena viene rubata da Brownie, il cane della famiglia Marcuzzi, e Cocco, quello di Vismara. I due barboncini non solo si annusano e giocano ma... vanno molto molto oltre, tra le risate generali. "Si stanno conoscendo" dice il cantante. Una conoscenza parecchio intensa che finisce con... le effusioni. Tutto su Instagram.

