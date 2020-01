Caterina Balivo all'assalto di fan e follower con abito leopardato. Il video del dietro le quinte

Abito leopardato per la brava e simpatica Caterina Balivo, presentatrice di Vieni da me, programma di punta del pomeriggio di Rai 1. La showgirl si presenta in studio con un abito leopardato, particolarmente aderente e corto, indossa inoltre scarpe pitonate. Come sempre fa la sua bella figura. Ma il video più curioso arriva dal suo profilo Instagram: prima dell'inizio del programma, infatti, Caterina gioca e si diverte dietro le quinte, come fa spesso. In un corridoio della sede Rai mima il passo del leopardo, poi pubblica tutto sul social dove ormai ha superato il milione e 300mila follower. Naturalmente anche stavolta le visualizzazioni del filmato sono migliaia.

