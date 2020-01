Video Sharon Fonseca, fidanzata di Gianluca Vacchi, super sexy ad un matrimonio: ecco come si è presentata

Sharon Fonseca, modella bellissima e fidanzata di Gianluca Vacchi, in tailleur rosso con giacca scollata e quasi aperta che lascia intravedere il seno. Pantaloni attillatissimi e forma smagliante. Si è presentata così al matrimonio di un suo parente, probabilmente finendo per oscurare un pochino la sposa. La sua mise è ovviamente finita su Instagram, dove è spesso protagonista con il suo eccentrico fidanzato, con foto e video. "Sono pronta per un matrimonio - ha scritto - Ieri stavo parlando con la mia amica stilista e le stavo dicendo che la cosa più importante dello stile è sentirsi bene dentro, perché lo mostrerà automaticamente all'esterno. Sentirsi bene, stare bene".

Guarda anche Gianluca Vacchi apre le porte della sua casa