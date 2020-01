Video Ecco le foto di Fedez da bambino, il rapper che non teme il confronto con la politica

Chiara Ferragni non è l'unica a pubblicare un video con le foto di alcuni momenti della sua vita. La stessa cosa fa suo marito, il rapper Fedez. Nato a Milano il 15 ottobre 1989, Federico Leonardo Lucia (questo il suo vero nome) è diventato noto al grande pubblico non solo per la sua musica, ma anche per i ripetuti scontri sui social con vari personaggi del mondo dello spettacolo e della politica come Barbara D'Urso, Matteo Salvini, Francesco Facchinetti, Maurizio Gasparri e Costantino della Gherardesca. Ha sposato Chiara Ferragni il primo settembre 2018 a Noto, in Sicilia. I due qualche mese prima, il 19 marzo, avevano avuto il piccolo Leone. Recentemente Fedez ha lanciato insieme a Luis Sal il podcast Muschio Selvaggio.

