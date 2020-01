Video Caterina Balivo all'attacco: "A Roma le cacche sui marciapiedi stanno superando le buche"

A Roma le cacche dei cani stanno superando le buche. Lo sostiene Caterina Balivo che sul suo profilo Instagram pubblica un video in cui è impegnata a fare lo slalom tra i bisogni degli amici dell'uomo a quattro zampe. E Caterina commenta proprio così: le cacche sui marciapiedi ormai superano le buche. Un chiaro messaggio sul fatto che le strade della capitale siano in condizioni sempre più critiche. La presentatrice pubblica spesso video di vita reale. Seguita da un milione e 300 mila follower, sta vivendo un momento magico per gli ottimi risultati ottenuti dalla sua trasmissione, Vieni da me, che continua a registrare il 14% di ascolti.

