Video Wanda Nara, sexy servizio fotografico da urlo. Ecco le immagini dietro le quinte

Giornata di shooting quella del 16 gennaio per Wanda Nara. L'opinionista del Grande Fratello Vip, moglie di Mauro Icardi, attaccante del Paris Saint Germain, è stata protagonista di lungo servizio fotografico al Baglioni Hotel Regina di Roma. La showgirl ha indossato abiti Ombelico "Life is a party" ed è stata truccata e pettinata da Kennys Palacios. A scattare, invece, la bella e brava Gaia Marconi. Ovviamente numerosi i video del dietro le quinte che poi sono stati postati su Instagram sia da Wanda Nara che da Gaia Marconi. Abiti particolarmente sexy, così come le pose, studiate per mettere in mostra le forme e le caratteristiche fisiche dell'argentina.

Video da Instagram @wanda_icardi e @gaiamarconiphoto

