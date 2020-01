Video Festival di Sanremo, Taylor Mega attacca Amadeus: "Quello che ha detto è terribile"

Taylor Mega contro Amadeus. Dal suo profilo Instagram la modella e showgirl attacca il direttore artistico e conduttore di Sanremo dopo la polemica che si è scatenata per una frase pronunciata dallo stesso Amadeus presentando le donne del prossimo Festival. Amadeus in merito a Francesca Sofia Novello, compagna di Valentino Rossi, aveva detto: "Ho scelto Francesca perché è una donna bellissima e capace di stare accanto a un grande uomo, pur rimanendo un passo indietro". Dopo le accuse di sessismo e le polemiche sui social, era arrivata la frecciata di Amadeus non si sa bene rivolta a chi. Poi le scuse dello stesso presentatore: "Sono stato frainteso - ha detto al Corriere della Sera - Lo stare un passo indietro si riferiva alla scelta di Francesca di stare fuori da riflettori che inevitabilmente sono puntati su un campione come Valentino". Adesso arriva l'attacco frontale di Taylor Mega non solo ad Amadeus: "Siamo nel 2020 e ci sono ancora uomini che elogiano le donne perché sono le fidanzate di... e capaci di stare un passo indietro. E' terribile".

