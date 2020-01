Video Belen Rodriguez a casa della sorella Cecilia, tornata dall'Argentina: viaggio d'amore con Ignazio Moser

Belen Rodriguez va a trovare la sorella Cecilia, appena rientrata da un bel viaggio in Argentina con il compagno Ignazio Moser. Una sorpresa che la showgirl e modella filma con il suo smartphone per poi pubblicare tutto sulle sue storie di Instagram, ovviamente taggando la sorellina. L'incontro è un lungo abbraccio, visto che le due non stavano insieme da diverso tempo.

Le vacanze in Argentina sono state molto intense e Cecilia è ritornata "carica e piena di energia", come lei stessa spiega dal suo profilo. Ma sono state vacanze particolarmente calde anche dal punto di vista sentimentale, come dimostrano i numerosi scatti pubblicati da Cecilia in cui lei e Ignazio si baciano appassionatamente oppure sono in situazioni ancora più intime.

