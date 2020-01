Il Biondo Matty a Pomeriggio 5, lo youtuber: "Oggi starò da Barbara D'Urso". Chi è la star del web. Video

Il Biondo Matty oggi, mercoledì 15 gennaio, a Pomeriggio 5 da Barbara D'Urso. Lo youtuber del momento sarà per la prima volta nel salotto pomeridiano di Canale 5, con la conduttrice Barbara D’Urso che ospiterà l’11enne artefice del tormentone “Godo come un riccio“.

Il Biondo Matty ha annunciato su Youtube la sua presenza in televisione. Lui proveniente da Angri, dalla provincia di Salerno e ha cominciato a fare lo youtuber regalando ai suoi iscritti - che sul suo canale sono già diventati più di 200 mila - perle di saggezza ed eufemismi.

"Ragazzi sto andando a Milano per andare alla trasmissione della D’urso voglio spiegare che non voglio essere il personaggio Trash solito protagonista della D’urso, mi farò valere sia per me che per voi, mi avete regalato questo sogno grazie". Ecco il suo video.