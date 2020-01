Grande Fratello Vip, gaffe di Michele Cucuzza: confonde Cristiano Ronaldo con Malgioglio. Il video di Striscia

Clamorosa gaffe nella casa del Grande Fratello Vip. Autore dello scivolone è Michele Cucuzza che, parlando a tavola con gli altri concorrenti dei compensi milionari di cantanti e sportivi, arriva a confondere Cristiano Ronaldo con Malgioglio, che di nome fa sempre Cristiano. Uno svarione che non passa inosservato agli altri inquilini della casa, che riprendono il conduttore televisivo, ironizzando sulla sua gaffe. Un passaggio a vuoto che non è passato inosservato a Striscia la Notizia, che ha inserito Cucuzza nella rubrica "I nuovi mostri", andata in onda nella puntata di martedì 14 gennaio.

