Video Monica Bellucci presidente onorario dei Globi. Così la Francia celebra la splendida attrice italiana

Un altro importante riconoscimento per Monica Bellucci, attrice di Città di Castello da anni residente in Francia. La splendida 55enne, da più parti considerata l'attrice italiana più conosciuta e ammirata nel mondo, sarà la presidente onoraria della quindicesima edizione de Les globes, premio dedicato ai talenti dell'arte, della cultura e dell'intrattenimento francese che viene assegnato ogni anno ad opere e artisti transalpini e internazionali dopo il voto della sua Accademia composta da ottanta membri (giornalisti, critici, specialisti in cultura e intrattenimento di tutti i media).

Mehdi Hamdi, presidente dei Globi, spiega: “Simbolo della diversità culturale sia in Francia che all'estero, la signora Bellucci si irradia attraverso la sua carriera eclettica e prestigiosa. Sono quindi molto felice di celebrare i nostri futuri vincitori al suo fianco, così come con i giornalisti culturali che costituiscono la nostra Accademia”. Aggiunge Sandra Rudich, amministratore delegato e produttore dei Globi: “Monica Bellucci è unica nelle sue scelte, senza confini di linguaggio o universo artistico. E' raro, si distingue per la sua assunzione di rischi, la sua discrezione, il suo mistero e riunisce la stampa francese quanto un pubblico amorevole. La sua presidenza onoraria è un dono ”.

Ovviamente soddisfatta l'attrice italiana: “Sono onorata e molto toccata dall'affetto che la Francia ha sempre avuto per me e che oggi mi porta ad essere il presidente onorario della cerimonia di Les Globes nel suo 15 ° anniversario. Una cerimonia che celebra gli artisti e le opere, i cui premi vengono assegnati dalla stampa culturale che ci accompagna durante tutto l'anno. E' un'opportunità per celebrare la diversità dei talenti degli artisti, come la pluralità culturale e la libertà di espressione della stampa. Sono felice di dare il mio contributo". Il video che pubblichiamo ufficializza e celebra la nomina di Monica Bellucci a presidente dei Globi.

