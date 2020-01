Video Gianluca Vacchi, allenamento intensivo. Ecco i suoi segreti per mantenere un fisico invidiabile

Non solo Belen Rodriguez. Se c'è uno che tiene alla sua condizione atletica, quello è Gianluca Vacchi, imprenditore e influencer. Vacchi è perennemente in forma e dal punto di vista fisico dimostra molto meno dei suoi quasi 52 anni (li compirà il prossimo 5 agosto). Ha postato nel suo profilo Instagram una piccola parte di una sua seduta di allenamento. "Oggi - scrive nel post che accompagna il video - allenamento cardio e di coordinamento con maschera d'altitudine. Quanto spesso ti alleni cardio?". Le immagini mostrano un Gianluca Vacchi perfettamente a suo agio sul tapis roulant, in grado di compiere esercizi di coordinamento anche particolarmente impegnativi. Il filmato ha collezionato in poche ore oltre un milione e mezzo di visualizzazioni.

Guarda anche Gianluca Vacchi apre le porte della sua casa