Video I duri allenamenti di Belen Rodriguez agli ordini della sua bellissima personal trainer Ioana Dunica

Quando si tratta di fisico, Belen Rodriguez non scherza. E per mantenere la sua bellezza marmorea, la modella e presentatrice argentina si dedica ad un'attenta attività fisica. Lo fa grazie alla sua personal trainer, la bellissima e bravissima Ioana Dunica. Poco più di 30 anni, nativa di Bucarest, Ioana fa rispettare a Belen una rigorosa tabella di marcia per i suoi allenamenti. Nell'ultima serie di video postati sul suo profilo Instagram, Belen dà anche qualche consiglio a chi volesse rimettersi in forma dopo il periodo natalizio. Lascio, scrive Belen, un po' di esercizi da fare per chi voglia tornare in forma dopo le vacanze.

