Video Muschio Selvaggio, la nonna di Fedez: "Ci vuole Benito Mussolini. Serve un'altra marcia su Roma"

La nonna di Fedez e Bello Figo sono stati gli ospiti della prima puntata di Muschio Selvaggio, il podcast lanciato dallo stesso Fedez e dallo youtuber bolognese Luis Sal, andato in onda nel pomeriggio del 13 gennaio sull'apposito canale YouTube. Durante il web talk show sono stati numerosi gli argomenti affrontati e si è parlato anche di Benito Mussolini. Mussolini pro o contro? "Io sono pro, ci vuole qua oggi", dice la nonna di Fedez. "Ci vuole qua quello che era prima e non quello che è stato dopo. Io l'ho conosciuto, ho preso un premio da lui. Avevo sei anni. Voi pensate al Mussolini che c'è stato dopo, ma all'inizio ha fatto la marcia su Roma e ora ci vorrebbe proprio la marcia su Roma". Fedez si dissocia: "Nonna non puoi dire una cosa del genere, non sono d'accordo con te". Ovviamente immediate le polemiche nei commenti su YouTube e non solo.

