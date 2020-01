Video Don Matteo 12, Maria Sole Pollio racconta il bacio passionale sul set con Federico Russo

Maria Sole Pollio, che in Don Matteo 12 interpreta il ruolo di Sofia, è stata ospite da Vieni da me, il programma televisivo condotto da Caterina Balivo. Nel corso dell'intervista Caterina ha mostrato la scena in cui la giovane attrice si bacia sul set con Federico Russo. Nata nel 2003, napoletana, Maria Sole ha iniziato a frequentare la scuola di cinema già a sette anni. Durante le medie apre il suo canale YouTube e i video vengono notati da Francesco Facchinetti. Dopo qualche mese Maria Sole partecipa al casting di Don Matteo e viene presa per il ruolo di Sofia. Nel 2018 il debutto sul grande schermo nel film Se son rose di Leonardo Pieraccioni.