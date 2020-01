Fabrizio Ravanelli piange in televisione. Il perugino, ex attaccante della Juventus, 52 anni il prossimo 11 dicembre, si commuove durante Vieni da me, la trasmissione condotta da Caterina Balivo. La presentatrice mostra a Penna Bianca un video dei genitori intervistati nel 1999 a La vita in diretta e Fabrizio si commuove. "E' dura rivedere papà", sussurra. Balivo interviene: "Tuo papà non c'è più, è stato il tuo esempio, il tuo eroe, quello che ha sempre creduto in te". E ancora: "Se ti emoziona e ti commuovi, non devi assolutamente sentirti in imbarazzo". Ravanelli poi racconta proprio gli insegnamenti del padre che spesso era anche severo, ma soltanto per insegnargli come affermarsi e affrontare le complessità della vita. Altro momento di commozione quello in cui parla della morte prematura di Andrea Fortunato, scomparso un mese prima della vittoria del 23esimo scudetto della Juventus. Ravanelli ha anche confessato di aver sofferto di solitudine quando a 18 anni si è dovuto trasferire da Perugia ad Avellino.