Striscia la Notizia stronca l'outift di Camila Raznovich nella rubrica "Moda Caustica": il video

C'è Camila Raznovich al secondo posto della rubrica "Moda caustica" di Striscia la Notizia di sabato 11 gennaio 2020. La conduttrice televisiva è stata "fatta a pezzi" dalla satira del noto programma di Canale 5 per il suo outfit in una recente puntata del programma "Alle falde del Kilimangiaro", su Rai 3. La rubrica di Striscia, infatti, prende di mira l'abbigliamento o il trucco dei personaggi del mondo dello spettacolo, della moda e della televisione ed esamina accostamenti di abiti, di colori, di stili, sottolineando forzature, errori o eventuali incongruenze; e sono tanti i vip finiti al centro delle attenzioni del programma.



