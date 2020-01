Video Il bimbo di Chiara Ferragni e Fedez senza paura. Leone si arrampica sul divano per raggiungere il cane

Paura del cane? Manco a parlarne! Leone Lucia, il bimbo di Chiara Ferragni e Fedez, dimostra di non essere per niente intimorito dall'animale. Non solo non lo teme, ma cerca di inseguirlo fin sul divano, addirittura rischiando di cadere, il tutto sotto gli occhi del babbo e non senza rimprovero da parte della mamma. Naturalmente il video finisce con tanto di cuoricini sul profilo Instagram di Chiara, dove lo splendido bimbo biondo è sempre più spesso protagonista. Leone, che i genitori chiamano affettuosamente Leo, è nato il 19 marzo 2018 a West Hollywood. Poco dopo, il primo settembre, la coppia si è sposata in Sicilia, a Noto.

