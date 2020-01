La panoramica video di una splendida abitazione, musica in sottofondo. E' l'ultimo post pubblicato sul suo profilo Instagram dall'imprenditore Gianluca Vacchi, 14,6 milioni di follower e una vita sempre in copertina. Nessun commento, nessun messaggio, ma tutto fa intuire che si tratti della sua abitazione e che il video rientri nel recente progetto presentato da Vacchi attraverso il suo sito e i suoi canali social. "Per la prima volta ho deciso di aprirvi le porte di casa mia e della mia vita", ha infatti annunciato Vacchi. "I miei segreti e i miei consigli potranno per te diventare il tuo cambiamento. La svolta, tra la mediocrità e il successo personale".