Video Wanda Nara, abito trasparente al Grande Fratello Vip 2020: si alza e gli occhi cadono lì

Incantevole Wanda Nara alla prima serata del Grande Fratello Vip 2020. Ha stupito con il suo look, un vestito trasparente che ha fatto molto discutere.

Seduta a commentare insieme a Pupo, lady Icardi si è alzata nel finale mostrandosi in tutta la sua bellezza esibendo l'abito lungo nero col quale ha esordito nel programma. Trasparenze che hanno messo in primo piano le gambe ma a molti non è sfuggita la profonda scollatura che ha esaltato le forme della procuratrice argentina sempre più protagonista in tv e sul mondo web. "Ci vediamo venerdì" e si alza concludendo la puntata. E i dettagli non sfuggono.