Video Monica Bellucci, che bocca! La pubblicità del rossetto diventa uno spot alla sua sensualità

Che bocca Monica Bellucci! E che labbra! Dolce e Gabbana sceglie proprio l'attrice umbra per pubblicizzare il suo nuovo rossetto. Ma il video si trasforma: non è solo la pubblicità del nuovo lipstick, bensì uno spot alla femminilità e alla sensualità di Monica che a 55 anni compiuti rimane uno dei principali sex symbol del mondo. A Bellucci bastano gesti semplici e occhiate maliziose per ricordare che la regina è ancora lei. Una musica ritmata e un bel primo piano rendono persino inutile il post che accompagna il filmato: "Monica Bellucci indossa il rossetto nuovo e unico per labbra rosse appassionate, luminose e nutrienti". Su Instagram il filmato colleziona centinaia di migliaia di visualizzazioni e di commenti.

