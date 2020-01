Video Grande Fratello Vip, Taylor Mega attacca Antonella Elia. Vendetta in mini bikini sotto la doccia

Duro attacco di Taylor Mega ad Antonella Elia. Antonella è costretta da Alfonso Signorini ad entrare nella casa del Grande Fratello Vip da un ingresso secondario. Un tunnel in cui deve avanzare a carponi tra tubi sporchi e vernici. Tra l'altro Elia fatica non poco, visto che indossa tacchi molto alti e un abito lungo di paillettes. Arriva a destinazione, ma è completamente sporca, dalla testa ai piedi. Taylor, che da Antonella Elia era stata duramente attaccata durante una puntata de La Repubblica delle donne condotta da Piero Chiambretti, approfitta per vendicarsi. E pubblica due video delle "sue entrate". Nel primo avanza ancheggiante con un vestito super sexy, nel secondo è sotto la doccia coperta solo da un mini bikini che mette in evidenza il suo fisico super. La vendetta è servita.

