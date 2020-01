Video Belen Rodriguez, durissimi esercizi fisici per smaltire gli stravizi di Natale. Ecco come si allena

Dopo gli stravizi delle feste di Natale, Belen Rodriguez suda per rimettersi in forma e per smaltire panettoni e torroni di troppo. Ricominciare non è mai facile, come scrive sul suo profilo Instagram la stessa showgirl e modella argentina che poi però ammette anche che le soddisfazioni sono notevoli. Belen posta diversi video dei faticosi allenamenti a cui si sottopone per mantenere il superbo fisico che ne fa una delle donne più ammirate e sognate di tutto il Paese e non solo. Sedute dure con la sua personal trainer Ioana Dunica, anche lei ovviamente fisico super, nata in Romania ma residente a Milano.

Guarda anche Belen Rodriguez in biancheria intima

Guarda il video Belen: so baciare benissimo