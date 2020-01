Video Grande Fratello Vip 2020, entrata sexy di Rita Rusic: il finto malore e il bacio

Attrice e decisamente sensuale. Rita Rusic mette piede nella casa e strega i telespettatori del Grande Fratello Vip. Entra con passo da diva in un vestito che mette in evidenza le sue forme e il suo appeal.

Quindi finge un malore dovuto dallo spavento per lo scherzo di Cucuzza che compare improvvisamente, l’attrice si accascia così sul divano. Signorini chiede a Cucuzza di rianimarla. “Sto facendo le manovre”, dice. Non vedendola muovere, Cucuzza mette in atto una respirazione bocca a bocca per rianimarla. La Rusic si sveglia ridendo, poi dice a Signorini: “Mi ha dato un bacio con la lingua!”.