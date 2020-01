Video Wanda Nara, abito stretto: fatica a contenere il suo prosperoso seno. Presentazione Grande Fratello Vip

La giacca fatica a contenere il seno. Conferenza di presentazione del Grande Fratello Vip 4 e Wanda Nara (33 anni) si presenta in tailleur bianco. Il fatto è che il suo prosperoso seno le dà più di un problema perché l'abito fatica a contenerlo e quindi davanti ai fotografi la showgirl e presentatrice, che quest'anno sarà opinionista nel GFV4 diretto da Alfonso Signorini (55 anni), è costretta a "intervenire" più volte per evitare... incidenti particolarmente sexy. E ovviamente il video finisce sul suo seguitissimo profilo Instagram che conta ormai 6 milioni di follower. La quarta edizione del reality Mediaset inizierà questa sera, 8 gennaio, e andrà in onda su Canale 5. Il secondo opinionista sarà Enzo Ghinazzi (64 anni), da tutti conosciuto come Pupo.

