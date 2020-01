Golden Globe, la serata di Michelle Williams: amore, un altro figlio e l'impegno per le donne

Radiosa ed emozionata, con il vestito arancione pastello che lascia intravedere appena le rotondità della nuova gravidanza. Michelle Williams vive un momento magico, grazie anche alla miniserie "Fosse/Verdon" che le sta regalando non solo successi professionali ma anche un nuovo amore: il regista Thomas Kail. Premiata alla 77esima edizione dei Golden Globe come migliore attrice di una miniserie, per l'interpretazione di Gwen Verdon, l'attrice 39enne ha commosso con un potente discorso incentrato sulla maternità e il diritto delle donne di poter scegliere.

"Quando metti questo premio nelle mani di qualcuno, riconosci le scelte che ha fatto come attore, attimo per attimo, scena per scena, giorno per giorno, ma riconosci anche le scelte che ha fatto come persona. Sono grata per questo riconoscimento per le scelte che ho fatto e sono grata di aver vissuto in un momento della nostra società in cui la scelta esiste, perché alcune donne e ragazze devono subire sul loro corpo cose che non hanno scelto".

(a cura di Marisa Labanca)