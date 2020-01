Don Matteo è pronto è tornare in prima serata su Rai 1 con la dodicesima serie della fortunata fiction, girata prima a Gubbio e poi a Spoleto. Terence Hill, Nino Frassica, Simone Montedoro e gli altri attori protagonisti della fiction andranno in onda con la prima puntata giovedì 9 gennaio 2020, alle ore 21.25 per un totale di dieci puntate che si terranno ogni giovedì sera (in forse solo la data in occasione del festival di Sanremo, che si terrà dal 4 all'8 febbraio). Nel video ci sono alcune anticipazioni degli episodi della serie, dove non mancheranno ospiti speciali e dove ci sarà un attentato a Don Matteo, che verrà colpito da un colpo di pistola.