Il video. Non solo Wanda Nara, le curve di Sol Perez fanno impazzire l'Argentina. Ma spunta il fidanzato

Non solo Wanda Nara, c'è un'altra showgirl che sta letteralmente facendo impazzire gli argentini. Si tratta della modella, conduttrice di radio e televisione e attrice Sol Perez. Nata a Buenos Aires, 26 anni, si è imposta all'attenzione del grande pubblico come meteorina nel canale TyC Sports. Sol, curve mozzafiato, ha quasi cinque milioni di follower che la seguono su Instagram. E lei li ripaga pubblicando video e foto in cui indossa mini bikini oppure abiti particolarmente sexy o maglie e leggings molto attillati. Inutile dire che tutti i suoi post vengono presi d'assalto con centinaia di migliaia di like e di commenti. In passato Sol Perez aveva rilasciato dichiarazioni d' ammirazione dei confronti di Mauro Incardi, poi si è parlato addirittura di un possibile flirt con Lautaro Martinez, ma da qualche settimana Sol ha ufficializzato sui social la relazione con l'uomo d'affari Guido Tomas Mazzoni, fisico scultoreo e proprietario di una catena di palestra dove i due si sono conosciuti.