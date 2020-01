Il video. Martina Stella, buongiorno seminuda su Instagram. Magliettina e slip, fisico da urlo

Il buongiorno seminuda di Martina Stella. Magliettina corta, pancia scoperta e mutandine. Così Martina augura buongiorno ai fan e ai follower del suo profilo Instagram. Tazza del latte in mano, l'attrice improvvisa un brevissimo balletto che mette in mostra il suo fisico da urlo. Martina, 36 anni il prossimo 28 novembre, ha importanti progetti per il 2020. La rivedremo al cinema e forse anche in tv. Già fidanzata con Valentino Rossi, Lapo Elkann, Primo Reggiani e Gabriele Gregorini (dal quale nel 2012 ha avuto la figlia Ginevra), l'attrice di Impruneta (Firenze) nel 2015 ha ufficializzato la relazione con il procuratore di calcio Andrea Manfredonia. I due si sono sposati il 3 settembre 2016.