Il video. Taylor Mega bomba sexy nel primo sabato 2020: abito rosso cortissimo, tacchi a spillo. E che forma!

Abitino rosso brillante con minigonna vertiginosa, tacchi a spillo, soliti capelli lisci e lunghissimi. Poi video davanti allo specchio e pubblicazione su Instagram. E' l'outfit del primo sabato del 2020 scelto da Taylor Mega, modella e showgirl. Taylor, recentemente vittima di un colpo dei ladri nella sua abitazione di Milano, trascorso il Capodanno da ospite d'onore in alcuni locali dell'Abruzzo, ha iniziato l'anno in forma strepitosa. Dopo un 2019 che l'ha fatta conoscere al grande pubblico, anche per via delle sue numerose apparizioni televisive, il 2020 si annuncia come l'anno della consacrazione. Taylor Mega l'ha cominciato con una serie di ospitate in locali e discoteche, ma i progetti restano tanti e la modella si annuncia come una delle protagoniste di vita mondana e gossip dei prossimi mesi.

