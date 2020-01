Gianluca Vacchi e Sharon Fonseca, scambio di auguri e passione. La pazza coppia di Instagram. Video bollente

"Nel 2020 ricordati di abbracciare molto la persona che ami e di condividere sempre una parola gentile con tutti... dolcezza ed educazione sono ciò che rende le persone diverse. Ti auguro un felice e sereno anno nuovo". Parole di Gianluca Vacchi che ha voluto fare così gli auguri su Instagram ai suoi 14,6 milioni di follower, ma soprattutto alla sua splendida fidanzata, Sharon Fonseca. Nei commenti è arrivata immediata la replica della giovane e bellissima modella: "Per un anno pieno di gentilezza e amore. Felice anno mio amor". L'imprenditore, dj e manager bolognese, che quest'anno compirà 53 anni, e la modella venezuelana, classe 1995, si sono incontrati dopo che era finita la relazione di Vacchi con Giorgia Gabriele. Da allora non si sono più lasciati. Sharon dopo l'infanzia e l'adolescenza in Venezuela, si è trasferita a Miami dove si è affermata come modella. Ma è anche un'appassionata di fotografia e giornalismo. Nonostante la notevole differenza di età (28 anni), Gianluca e Sharon sono molto affiatati e non mancano di dimostrarlo su Instagram postando foto molto intime e video con balletti mozzafiato.

Guarda anche Gianluca Vacchi apre la sua casa e promette il successo