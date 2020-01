Gianluca Vacchi, folle video di auguri: balletto con la sensuale fidanzata Sharon Fonseca e finale a sorpresa

"Chi dice che i costumi da bagno sono solo per l'estate e la spiaggia? Ricorda nel 2020, di creare le tue regole e di non seguire gli stereotipi! Felice anno nuovo amici miei! Enjoy". Sono le parole con cui l'imprenditore e star dei social, Gianluca Vacchi, ha voluto augurare buon anno ai suoi 14,6 milioni di follower su Instagram. Da Cortina d'Ampezzo ha scelto un video dei suoi: in costume da bagno, in mezzo alla neve, tra flessioni, qualche passo di danza con la sua sensualissima fidanzata Sharon Fonseca, modella venezuelana 28 anni più giovane, e finale a sorpresa: incredibile tuffo nella vasca dell'idromassaggio. Il tutto sotto gli occhi divertiti della sua amica del cuore Raffaella Zardo. Il video in tre giorni ha collezionato 2,4 milioni di visualizzazioni.

