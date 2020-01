Alessia Marcuzzi, video in penombra e nuovo costume da bagno firmato Kristina Ti: "E' come un abito da sera"

"Grazie amica @kristinatiofficial. Ci sono costumi che al mare si potrebbero anche portare come abiti da sera". Parola di Alessia Marcuzzi che pubblica sul suo seguitissimo profilo Instagram (4,6 milioni di follower) un altro video indossando un nuovo costume da bagno. Questa volta si tratta di una creazione del marchio Kristina Ti dell'imprenditrice di moda Cristina Tardito. Alessia posta alcune foto e il video. In quest'ultimo, in penombra, è sdraiata comodamente su un divano e si filma dal viso ai piedi. Commenta: "E' bellissimo". La showgirl e presentatrice televisiva sta trascorrendo un periodo di vacanza al Four Seasons Resorts, nelle isole Maldive.

