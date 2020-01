Masterchef 9, Skill Test a sorpresa: chef Locatelli vuole una Chicken Pie

Una sorpresa dietro l'altra, un esame dietro l'altro nello Skill Test di Masterchef 9, la prova di abilità e di tecnica che ha tutto per diventare l'incubo dei concorrenti della nona edizione del talent show di cucina in onda Sky Uno. La dimostrazione è arrivata nel corso della puntata di giovedì 2 dicembre, quando lo chef Giorgio Locatelli ha presentato ai concorrenti ancora in gara uno degli "esami" da superare. Test assolutamente inedito perché si è trattato di preparare una Chicken Pie, il cibo take away preferito dai tassisti inglesi.

La prova richiede molta attenzione: ci sono dei passaggi ben precisi da seguire se non si vogliono commettere errori. Chef Locatelli, dopo aver distribuito preziosissimi consigli per una perfetta riuscita della Chicken Pie, dà il via alla prova: 45 minuti di tempo per conquistare la salvezza e salire in balconata, lasciando i colleghi cuochi amatoriali alle prese con ulteriori prove.