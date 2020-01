Sonia Mosca, quando Morgan a X Factor bocciava la futura vincitrice di All Together Now. Il video

Sonia Mosca, vincitrice della seconda edizione di All Together Now (trasmissione di Canale 5, condotta da Michelle Hunziker), aveva già avuto precedenti esperienze in televisione. La prima, a soli 16 anni, a X Factor 2008. La cantante di Castellammare di Stabia aveva sostenuto la selezione davanti ad una giuria molto severa composta da Simona Ventura, Mara Maionchi e Morgan. Le prime due avevano promosso Sonia, mentre Morgan l'aveva bocciata sostenendo che doveva cercare meglio la sua personalità. A distanza di oltre dieci anni Sonia ha letteralmente trionfato nel music show di Canale 5. Chissà se dopo il successo ha ripensato, magari soltanto solo per un attimo, alle dure parole di Morgan oppure se in fin dei conti l'allora giudice di X Factor non aveva tutti i torti...