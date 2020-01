Sonia Mosca, ecco chi è la vincitrice di All together now. Il video del pezzo della finale

Con una strepitosa puntata finale, Sonia Mosca si è aggiudicata la seconda edizione di All Together Now, lo show di Canale 5 condotto da Michelle Hunziker e J-Ax. L'ultimo pezzo, I love the lord, è stato lungamente applaudito e molti dei giurati si sono sciolti in un pianto di commozione. Ma chi è Sonia Mosca? Classe 1992 (quindi 28 anni), è nata a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli. Appassionata di canto già in tenera età, cerca senza riuscirci di arrivare alle fasi finali di X Factor a 16 anni. E' il 2009 quando appare a Ti lascio una canzone, il programma di Antonella Clerici. Ma il successo stenta ad arrivare fino a quando si ritrova a All Together Now dove fa letteralmente piazza pulita degli altri concorrenti e conquista il premio da 50mila euro dopo la strepitosa finale del 2 gennaio. Per lei e la sua graffiante voce in molti prevedono un brillante futuro.

