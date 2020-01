All Together Now, vince Sonia Mosca. L'emozione di Michelle Hunziker. Il video della proclamazione

E' Sonia Mosca la vincitrice della seconda edizione di All Together Now. Nella puntata finale del music show Mediaset in onda su Canale 5, condotto da Michelle Hunziker, l'artista si è imposta nella puntata finale sbaragliando il campo e battendo tutti i concorrenti. Nella sfida conclusiva ha superato il bravissimo Enrico Bernardo. I giurati, cantanti ed esperti di musica, hanno preferito la strepitosa esibizione di Sonia che non ha solo strappato scroscianti applausi, ma è riuscita a far commuovere fino alle lacrime numerosi protagonisti del "muro" capitanato da J-Ax. Sonia Mosca conquista il premio di 50mila euro, ma soprattutto viene proiettata direttamente nel mondo della "vera musica", visto che il programma televisivo le ha dato la possibilità di imporsi all'attenzione generale degli addetti ai lavori.

