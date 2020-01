Alessia Marcuzzi super sexy, corsa sensuale in mini bikini nel mare delle Maldive. Il video

Alessia Marcuzzi sceglie una corsa sulla spiaggia delle Maldive e un pezzo del cantautore Andrea Sannino (Abbracciame) per il suo personalissimo primo video Instagram del 2020. Alessia indossa un mini bikini rosso e la sua è una corsa sensualissima in cui viene inquadrata prima frontalmente e poi, dopo una simpatica boccaccia, di spalle, mentre corre verso il limpidissimo oceano. Alessia indossa un costume elecollection, realizzazione di Eleonora Tersigni, come lei stessa - naturalmente - fa notare. Un'immagine del video viene estrapolata e pubblicata anche come foto nel profilo della showgirl che commenta "Conserva il selvaggio che è in te".

