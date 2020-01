Wanda Nara inizia il 2020 con tre foto bollenti. Lato B in primissimo piano. Il video

Wanda Nara prima di lasciare le Maldive, dove ha trascorso le vacanze di Natale e Capodanno con il marito Mauro Icardi e con i suoi figli, si regala tre foto bollenti di inizio 2020. Dopo aver pubblicato sul suo profilo Instagram le video storie di Icardi che prepara i bagagli, ecco le ultime immagini super sexy prima di riprendere l'aereo direzione Parigi. Ovviamente Wanda si fa fotografare in costume da bagno, sgambatissimo e attillato, che mette in evidenza il suo prosperoso seno e il suo lato B. Simpatico il commento all'immagine in cui è ritratta tra la vegetazione: Buscando mi Tarzan, cercando il mio Tarzan.

